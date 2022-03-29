Арестович рассказал, способны ли российские войска на штурм Киева

Россия уже 34-й день жестоко разрушает украинские города. Также оккупанты неоднократно пытались зайти в столицу. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, способен ли враг на штурм Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в интервью ВВС Украина .

По его словам, российская армия не способна на штурм Киева, по крайней мере, во время этой военной кампании.

"Нет. Они не способны и никогда уже не будут способны - по крайней мере во время этой кампании", - сказал Арестович.