Арестович розповів, чи здатні російські війська на штурм Києва

Росія вже 34-й день жорстоко руйнує українські міста. Також окупанти неодноразово намагались зайти у столицю. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи здатен ворог на штурм Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в інтерв'ю ВВС Україна.
За його словами, російська армія не здатна на штурм Києва, принаймні, під час цієї військової кампанії.
"Ні. Вони не здатні й ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії", - сказав Арестович.
Раніше ми повідомляли, що у Києві окупанти обстріляли паркінг у Подільському районі.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 34-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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