Арестович: противник визначився з основним напрямком, це зона ООС

На вісімнадцятий день війни Росії проти України противник визначився з основним напрямком бойових дій. Це зона проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Противник визначився з напрямком основних зусиль, зосереджується на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його і наносимо потужні удари у відповідь. Сьогодні вночі було знищено значну кількість техніки і живої сили противника в Херсонській області. Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений і проводить перегрупування", - зазначив він.