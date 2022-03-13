Арестович: противник визначився з основним напрямком, це зона ООС
На вісімнадцятий день війни Росії проти України противник визначився з основним напрямком бойових дій. Це зона проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.
"Противник визначився з напрямком основних зусиль, зосереджується на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його і наносимо потужні удари у відповідь. Сьогодні вночі було знищено значну кількість техніки і живої сили противника в Херсонській області. Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київська область. Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений і проводить перегрупування", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни можливе, тільки коли російські війська повністю покинуть територію України.
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