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Арестович о "прорыве" оккупантов на "Азовсталь": требуется официальное подтверждение Минобороны

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Киев, Среда 04 мая 2022 17:40
Арестович о "прорыве" оккупантов на "Азовсталь": требуется официальное подтверждение Минобороны Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

Информация о якобы прорыве российских войск на территорию завода “Азовсталь” требует официального подтверждения от Министерства обороны Украины. До заявлений официальных лиц нельзя делать преждевременные выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире 24 канала.

“Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и унесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они многократно проверены. Минобороны очень детально все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", - рассказал советник главы ОП.

Напомним, сегодня, 4 мая, в СМИ появились сообщения, что россияне прорвались на территорию завода “Азовсталь”, который является главной целью оккупантов в Мариуполе. Сейчас там идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Также украинские военные, которые находятся на территории мариупольского завода "Азовсталь", сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

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