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Арестович о переговорах с РФ в Гомеле: они потеряли инициативу и не способны продолжать боевые действия

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 11:41
Арестович о переговорах с РФ в Гомеле: они потеряли инициативу и не способны продолжать боевые действия Фото: Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Россия истощилась за три дня активных боевых действий в Украине. Именно поэтому РФ распространяет информацию о возможном проведении переговоров в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.

"Российские СМИ распространили, что российская делегация выступила с инициативой провести переговоры. С военной точки зрения, это означает, что они потеряли инициативу и сейчас неспособны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них осталась одна-две попытки, чтобы наступить или совершать активные действия, поэтому, по моей оценке и других военных специалистов, огромные потери, которые они понесли, и сопротивление украинского народа, Вооруженных сил, сорваны планы их первых трех дней кампании показывают, что дальнейшая наступательная операция в Украине - бесполезна", - заявил Арестович.

Напомним, Украина отказалась от переговоров с Россией в белорусском Гомеле по нескольким причинам. Среди них-требование Москвы, чтобы украинская армия сложила оружие.

О ситуации в переговорном процессе читайте в материале "Переговоры между Украиной и Россией: что известно сейчас".

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