Арестович о переговорах с РФ в Гомеле: они потеряли инициативу и не способны продолжать боевые действия
Россия истощилась за три дня активных боевых действий в Украине. Именно поэтому РФ распространяет информацию о возможном проведении переговоров в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.
"Российские СМИ распространили, что российская делегация выступила с инициативой провести переговоры. С военной точки зрения, это означает, что они потеряли инициативу и сейчас неспособны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них осталась одна-две попытки, чтобы наступить или совершать активные действия, поэтому, по моей оценке и других военных специалистов, огромные потери, которые они понесли, и сопротивление украинского народа, Вооруженных сил, сорваны планы их первых трех дней кампании показывают, что дальнейшая наступательная операция в Украине - бесполезна", - заявил Арестович.
Напомним, Украина отказалась от переговоров с Россией в белорусском Гомеле по нескольким причинам. Среди них-требование Москвы, чтобы украинская армия сложила оружие.
О ситуации в переговорном процессе читайте в материале "Переговоры между Украиной и Россией: что известно сейчас".