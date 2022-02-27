Арестович о переговорах с РФ в Гомеле: они потеряли инициативу и не способны продолжать боевые действия

"Российские СМИ распространили, что российская делегация выступила с инициативой провести переговоры. С военной точки зрения, это означает, что они потеряли инициативу и сейчас неспособны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них осталась одна-две попытки, чтобы наступить или совершать активные действия, поэтому, по моей оценке и других военных специалистов, огромные потери, которые они понесли, и сопротивление украинского народа, Вооруженных сил, сорваны планы их первых трех дней кампании показывают, что дальнейшая наступательная операция в Украине - бесполезна", - заявил Арестович.