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У Зеленского назвали причины отказа от переговоров с Россией в Гомеле

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 10:45
У Зеленского назвали причины отказа от переговоров с Россией в Гомеле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина отказалась от переговоров с Россией в белорусском Гомеле по нескольким причинам. Среди них - требование Москвы, чтобы украинская армия сложила оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - отметил он.

По его словам, демонстративное решение российской стороны ехать в Гомель - это попытка переложить ответственность за срыв на Украину.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавил Никифоров.

Он также отметил, что Украина готова встречаться в любом нейтральном городе.

"Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - подчеркнул он.

Напомним, до этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией на ультимативных условиях.

О ситуации в переговорном процессе читайте в материале "Переговоры между Украиной и Россией: что известно на данный момент".

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