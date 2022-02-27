У Зеленского назвали причины отказа от переговоров с Россией в Гомеле

Украина отказалась от переговоров с Россией в белорусском Гомеле по нескольким причинам. Среди них - требование Москвы, чтобы украинская армия сложила оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - отметил он.

По его словам, демонстративное решение российской стороны ехать в Гомель - это попытка переложить ответственность за срыв на Украину.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавил Никифоров.

Он также отметил, что Украина готова встречаться в любом нейтральном городе.

"Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - подчеркнул он.