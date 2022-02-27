ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович про переговори з РФ в Гомелі: вони втратили ініціативу і нездатні продовжувати бойові дії

Новость на русском →
Україна, Неділя 27 лютого 2022 11:41
Арестович про переговори з РФ в Гомелі: вони втратили ініціативу і нездатні продовжувати бойові дії Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Росія виснажилася за три дні активних бойових дій в Україні. Саме тому РФ поширює інформацію про можливе проведення переговорів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"Російські ЗМІ поширили, що російська делегація виступила з ініціативою провести переговори. З військової точки зору, це означає, що вони втратили ініціативу і зараз нездатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, у них залишилася одна-дві спроби, щоб наступити або вчиняти активні дії, тому, за моєю оцінкою і інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, і спротив українського народу, Збройних сил, зірвані плани їх перших трьох днів кампанії показують, що подальша наступальна операція в Україні - марна", - заявив Арестович.

Нагадаємо, Україна відмовилася від переговорів з Росією у білоруському Гомелі з кількох причин. Серед них - вимога Москви, щоб українська армія склала зброю.

Про ситуацію в переговорному процесі читайте у матеріалі "Переговори між Україною та Росією: що відомо зараз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна