Арестович про переговори з РФ в Гомелі: вони втратили ініціативу і нездатні продовжувати бойові дії

Росія виснажилася за три дні активних бойових дій в Україні. Саме тому РФ поширює інформацію про можливе проведення переговорів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича .

"Російські ЗМІ поширили, що російська делегація виступила з ініціативою провести переговори. З військової точки зору, це означає, що вони втратили ініціативу і зараз нездатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, у них залишилася одна-дві спроби, щоб наступити або вчиняти активні дії, тому, за моєю оцінкою і інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, і спротив українського народу, Збройних сил, зірвані плани їх перших трьох днів кампанії показують, що подальша наступальна операція в Україні - марна", - заявив Арестович.

Нагадаємо, Україна відмовилася від переговорів з Росією у білоруському Гомелі з кількох причин. Серед них - вимога Москви, щоб українська армія склала зброю.

Про ситуацію в переговорному процесі читайте у матеріалі "Переговори між Україною та Росією: що відомо зараз".