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Арестович оценил потери россиян в боях за Лисичанск и Северодонецк

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Потери российских военных во время наступления на Лисичанск и Северодонецк составляют примерно 7 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"По нашим подсчетам, где-то три бригады полегло и два-три танковых батальона. Это где-то тысяч 7, не меньше, возможно, больше", - заявил Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 3 июля, украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций для сохранения жизней личного состава.

Также мы писали, что, по словам Арестовича, оборона Лисичанска и Северодонецка - это успешная военная операция. Украинские военные выполнили все поставленные задачи.

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ЛуганскСеверодонецкЛисичанскАлексей АрестовичВойна России против Украины