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Арестович опроверг информацию про "самый массированный налет" на Украину за все дни войны

Автор: Светлана Мащенко

"Самого массированного налета" на Украину за все дни войны в ночь с 6 на 7 марта, информация о котором распространилась по соцсетям, не будет.

Об этом Алексей Арестович, советник главы ОП, написал в Facebook.

"Как ни вечер, так объявляют "…самый массированный налет", "…финальный штурм", и "…лично Кадырова". Друзья, ну 12-й день войны скоро пойдет. Сколько можно верить этим ужастикам, оторванным от реальности, как Путин в бункере?" - написал он.

По словам Арестовича, оперативные возможности российских войск далеки как от массированных ударов, так и очень далеки - от финальных штурмов.

Ранее Арестович заявил, что активных действий противник не предпринимает, но совершает отдельные тактические движения.

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