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Арестович спростував інформацію про "наймасовіший наліт" на Україну за всі дні війни

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Неділя 06 березня 2022 22:12
Арестович спростував інформацію про "наймасовіший наліт" на Україну за всі дні війни Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Світлана Мащенко

"Наймасовішого нальоту" на Україну за всі дні війни в ніч з 6 на 7 березня, інформація про який поширилася по соцмережах, не буде.

Про це Олексій Арестович, радник голови ОП, написав у Facebook.

"Як не вечір, так оголошують "... наймасовіший наліт", "...фінальний штурм", і "...особисто Кадирова". Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим ужастикам, відірваним від реальності, як Путін в бункері?" - написав він.

За словами Арестовича, оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.

Раніше Арестович заявив, що активних дій противник не робить, але здійснює окремі тактичні рухи.

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