Арестович об обмене Медведчука: рассматриваются самые разные варианты

В вопросе с возможным обменом задержанного нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма, рассматриваются самые разные варианты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".
"Рассматриваются самые разные варианты. Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный. Но это деликатная тема", - отметил он.
Он также добавил, что не знает, на какой стадии находятся переговоры о возможном обмене Медведчука.
Напомним, в начале недели Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. В Офисе президента сомневаются, что российская сторона пойдет на такой обмен.
У президента России Владимира Путина говорили, что им пока нечего сказать насчет возможности обмена.
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