Арестович о новом армейском корпусе РФ: для них маячит обрушение фронта

Российская Федерация намерена перебросить третий армейский корпус в Украину, но это может ускорить перспективу обрушения фронта для ее формирований.

"Перспективы у них следующие. Они будут вести позиционно-маневренную оборону, а мы будем убивать их HIMARSами. Много и со вкусом, пока не осознают… За этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей Богом спасаемой страны как можно дальше", - отметил Арестович.

По его мнению, новый армейский корпус не представляет угрозы для украинских войск.

"Эти 15 000 (человек, - ред.), которые они притащат и кинут на разные участки. Они из этого целых 15 БТГ соорудят? Это вообще ни о чем. Даже если их на одно направление кинуть, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением", - добавил он.