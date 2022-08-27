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Арестович про новий армійський корпус РФ: для них маячить обвалення фронту

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація має намір перекинути третій армійський корпус до України, але це може прискорити перспективу обвалення фронту для її формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Перспективи у них наступні. Вони будуть вести позиційно-маневрену оборону, а ми будемо вбивати їх HIMARSами. Багато і зі смаком, поки не усвідомлюють... За цим маячить перспектива обвалення фронту і звалювання з нашої Богом врятованої країни якнайдалі", - зазначив Арестович.

На його думку, новий армійський корпус не становить загрози для українських військ.

"Ці 15 000 (осіб, - ред.), які вони притягнуть і кинуть на різні ділянки. Вони з цього цілих 15 БТГ зроблять? Це взагалі ні про що. Навіть якщо їх на один напрямок кинути, це просто ні про що. Особливо з проблемами з тиловим постачанням", - додав він.

Нагадаємо, раніше дослідники з Conflict Intelligence Team опублікували фото і відео того, як Росія перекидає третій армійський корпус, сформований в Муліно Нижньогородської області, до кордонів України. Передбачається, що його направлять на війну в Україну.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України