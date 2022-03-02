Арестович о массированных обстрелах Харькова: это Сталинград 21 века

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков из тяжелых реактивных системам залпового огня. По его словам, Харьков стал Сталинградом 21 века.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"В Харькове противник работает по городу не избирательно тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Понимаем, что поставлена задача психологически сломать Харьков и совершить террор", - заявил Арестович.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины, Территориальная оборона и защитники города умело отражают нападения противника.
"Харьков - это Сталинград 21 века, как это вся Украина. Противник там терпит неслыханные потери", - подчеркнул Арестович.
Напомним, 28 февраля Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу. Оккупанты использовали РСЗО "Град", артиллерию крупного калибра и ракеты.
РБК-Украина ведет онлайн-трансляцию того, что происходит в Харькове прямо сейчас.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.