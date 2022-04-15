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Арестович о крейсере "Москва": прикрывал южное направление, теперь могут быть "сюрпризы"

Новина українською →
Киев, Пятница 15 апреля 2022 09:15
Арестович о крейсере "Москва": прикрывал южное направление, теперь могут быть "сюрпризы" Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Флагман Черноморского флота Российской Федерации крейсер "Москва" прикрывал южное направление и херсонскую группировку оккупантов на территории Украины. С его ликвидацией возможны "приятные сюрпризы" на данном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, уничтожение крейсера позволит улучшить положение украинской авиации на Южном направлении, поскольку на борту \находился штаб и командование Черноморского флота России.

"Я думаю, что Херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов", - отметил он.

Напомним, накануне российская сторона подтвердила, что ее крейсер "Москва" затонул в Черном море. По их версии, это произошло в результате пожара и взрывов при буксировке. Украинская сторона говорила об уничтожении флагмана ракетами "Нептун".

Но официально Украина не признает причастность к инциденту с "Москвой". Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно, что происходит в российской армии.

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