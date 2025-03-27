Арестович, Бойко і Порошенко. Кому найбільше недовіряють українці

Рівень недовіри українців до Петра Порошенка за останні роки зріс до 75% через збагачення під час війни, санкції та підозру у державній зраді. Політичний експерт Петро Олещук звернув увагу на рекордне зростання недовіри до Порошенка протягом останніх двох років війни.

"За останні два роки війни ставлення до Порошенка погіршилося з 65% до 75% народної недовіри. Якщо він такий патріот і весь цей час донатив на ЗСУ, як гарно розповідає, то звідки взялося це сповзання у прірву розчарування?", – написав Олещук.

Політолог називає три основні фактори, які сприяли цьому падінню.

"По-перше, суттєве збагачення Порошенка саме у період війни, коли, нардеп прокручував донати українців через свій банк під відсотки та заробляв на військових облігаціях. Цинізму додає те, що заробіток цей не просто на народі, а ще й на крові. За це, зокрема, він отримав санкції, і суспільство лише поаплодувало", – підкреслює експерт.

За його словами, дрони, куплені на донати українців, лежать на складах. Їх не можна передати військовим, поки Порошенко не повернеться з відпочинку за кордоном, щоб зняти драматичне відео. А тим часом його сини-ухилянти насолоджуються життям у Лондоні.

Третьою причиною падіння довіри до політика, на думку експерта, є санкції та підозра в державній зраді.

Нагадаємо, раніше на Порошенка були накладені санкції, а сам він є підозрюваним у справі про державну зраду через звинувачення у торгівлі з терористами ОРДЛО.