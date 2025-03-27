Арестович, Бойко и Порошенко. Кому больше всего не доверяют украинцы

Уровень недоверия украинцев к Петру Порошенко за последние годы вырос до 75% из-за обогащения во время войны, санкций и подозрения в государственной измене. Политический эксперт Петр Олещук обратил внимание на рекордный рост недоверия к Порошенко в течение последних двух лет войны.

"За последние два года войны отношение к Порошенко ухудшилось с 65% до 75% народного недоверия. Если он такой патриот и все это время донатил на ВСУ, как красиво рассказывает, то откуда взялось это сползание в пропасть разочарования?", - написал Олещук.

Политолог называет три основных фактора, которые способствовали этому падению.

"Во-первых, существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. За это, в частности, он получил санкции, и общество только поаплодировало", - подчеркивает эксперт.

По его словам, дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео. А тем временем его сыновья-уклонисты наслаждаются жизнью в Лондоне.

Третьей причиной падения доверия к политику, по мнению эксперта, являются санкции и подозрение в государственной измене.

Напомним, ранее на Порошенко были наложены санкции, а сам он является подозреваемым по делу о государственной измене из-за обвинений в торговле с террористами ОРДЛО.