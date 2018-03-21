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Заарештований кандидат на пост прем'єра Каталонії зняв свою кандидатуру

НовиниПолітика    21.03.2018 - 15:45
Фото: Жорді Санчес (facebook.com elpluralcom)
Фото: Жорді Санчес (facebook.com elpluralcom)

Узгодження нового кандидата може відбутися наступного тижня

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Каталонії Жорді Санчес, який перебуває під арештом за звинуваченням у заколоті,  зняв свою кандидатуру. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, після заяви Санчеса, глава каталонського парламенту Рожер Торрен заявив, що вже завтра почне новий раунд консультацій з лідерами парламентських груп, щоб висунути нового кандидата на посаду глави уряду.

Торрен не уточнив, коли може відбутися голосування за главу уряду, однак все вказує на те, що це станеться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про звільнення з в'язниці каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави уряду автономії.

У постанові суддя Верховного суду Пабло Ларлана заявив, що існує ризик того, що Санчес знову вчинить злочин, якщо його звільнять.

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Теги: Каталонія, правительство, Прем'єр-міністр
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