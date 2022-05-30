Арестованные облгазы Фирташа передали "Нафтогазу"

Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") активы, на которые наложен арест. Речь идет о 26 облгазах олигарха Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 28 мая 2022 г. № 429-р.
Перечень активов не публикуется, но в правительстве сообщили РБК, что речь идет о арестованные 26 облгазов.
Согласно документу, активы передаются от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по предложению Минэнерго и АРМА.
Распоряжением поручено "Черноморнефтегаз", Министерству энергетики и НКРЕКП "принять все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".
Напомним, на прошлой неделе Государственное бюро расследований сообщило, что Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.