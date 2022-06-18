Арестованную суперяхту российского олигарха принудительно отправили в США

Арест судна стал результатом работы оперативной группы KleptoCapture министерства юстиции США. Подразделение сосредоточилось на конфискации яхт и других предметов роскоши российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

106-метровая яхта покинула порт Лаутока на Фиджи на прошлой неделе после того, как Верховный суд тихоокеанского островного государства постановил, что яхта должна покинуть страну, поскольку правительству дорого обходилось ее содержание.

Соединенные Штаты утверждают, что Керимов является истинным бенефициарным владельцем Amadea. Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине. Он также попал под санкции Европейского Союза.

Судно Amadea ранее ходило под флагом Каймановых островов. На Гавайи арестованное судно пришло под флагом США.