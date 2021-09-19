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Арестованному в Крыму Асану Ахтемову предъявили новые обвинения, - адвокат

Автор: Анна Полисученко

Арестованному в Крыму Асану Ахтемову предъявили новые обвинения. Это заявил адвокат Николай Полозов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу адвоката.

Российские силовики ужесточили обвинения, выдвинутые арестованному в оккупированном Россией украинском Крыму по подозрению в "совершении диверсии на газопроводе" крымчанину Асану Ахтемову.

"К ранее выдвинутым обвинениям в "совершении диверсии" добавили "организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц", - говорится в сообщении.

По словам Полозова, санкция по этим статьям предусматривает от 12 до 20 лет и от 10 до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Ахтемова Айдер Азаматов подтвердил, что к обвинению добавлены статьи о "диверсии, совершенной организованной группой" (п. "А", часть 2 статьи 281 УК России) и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц" (часть 4 статьи 222.1 УК России).

"Это усиление и санкция статей уже предполагает минимум от 10 лет лишения свободы. Это ФСБ так мстит Асану за отказ от первых свидетельств", - заявил адвокат.

Ранее подозреваемый в "диверсии на газопроводе" в Перевальном под Симферополем арестованный крымчанин Азиз Ахтемов рассказал, что в отношении него сотрудники ФСБ применяли пытки.

Российские силовики публично не комментируют заявление адвокатов фигурантов "дела о диверсии".

Ранее мы писали, что адвокат заявил о пытках задержанного по делу "диверсантов" 3 сентября крымского татарина.

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Крым