Заарештованому в Криму Асану Ахтемову пред'явили нові звинувачення, - адвокат

Російські силовики посилили звинувачення, висунуті заарештованому в окупованому Росією українському Криму за підозрою в "скоєнні диверсії на газопроводі" кримчанину Асану Ахтемову.

"До раніше висунутих звинувачень у "скоєнні диверсії" додали "організовану групу осіб та придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами Полозова, санкція за цими статтями передбачає від 12 до 20 років і від 10 до 15 років позбавлення волі.

Адвокат Ахтемова Айдер Азаматов підтвердив, що до обвинувачення додані статті про "диверсію, вчинену організованою групою" (п. "А", частина 2 статті 281 КК Росії) і "незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб" (частина 4 статті 222.1 КК Росії).

"Це посилення і санкція статей вже передбачає мінімум від 10 років позбавлення волі. Це ФСБ так мстить Асану за відмову від перших свідчень", - заявив адвокат.

Раніше підозрюваний в "диверсії на газопроводі" в Перевальному під Сімферополем заарештований кримчанин Азіз Ахтемов розповів, що відносно нього співробітники ФСБ застосовували тортури.

Російські силовики публічно не коментують заяву адвокатів фігурантів "справи про диверсію".