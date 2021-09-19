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Заарештованому в Криму Асану Ахтемову пред'явили нові звинувачення, - адвокат

Автор: Анна Полисученко

Заарештованому в Криму Асану Ахтемову пред'явили нові звинувачення. Це заявив адвокат Микола Полозов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку адвоката.

Російські силовики посилили звинувачення, висунуті заарештованому в окупованому Росією українському Криму за підозрою в "скоєнні диверсії на газопроводі" кримчанину Асану Ахтемову.

"До раніше висунутих звинувачень у "скоєнні диверсії" додали "організовану групу осіб та придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами Полозова, санкція за цими статтями передбачає від 12 до 20 років і від 10 до 15 років позбавлення волі.

Адвокат Ахтемова Айдер Азаматов підтвердив, що до обвинувачення додані статті про "диверсію, вчинену організованою групою" (п. "А", частина 2 статті 281 КК Росії) і "незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб" (частина 4 статті 222.1 КК Росії).

"Це посилення і санкція статей вже передбачає мінімум від 10 років позбавлення волі. Це ФСБ так мстить Асану за відмову від перших свідчень", - заявив адвокат.

Раніше підозрюваний в "диверсії на газопроводі" в Перевальному під Сімферополем заарештований кримчанин Азіз Ахтемов розповів, що відносно нього співробітники ФСБ застосовували тортури.

Російські силовики публічно не коментують заяву адвокатів фігурантів "справи про диверсію".

Раніше ми писали, що адвокат заявив про тортури затриманого у справі "диверсантів" 3 вересня кримського татарина.

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Крим