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Арештованого в РФ Рудьковського направили на психіатричну експертизу

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:33
Арештованого в РФ Рудьковського направили на психіатричну експертизу
Фото: Микола Рудьковський (УНІАН)

Рудьковського перевірять на осудність в інституті імені Сербського

Арештований в Росії екс-міністр транспорту України Микола Рудьковський перебуває на психіатричній експертизі в інституті імені Сербського в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Басманний суд Москви розглядає продовження утримання Рудьковського під вартою. Самого підозрюваного на суді немає, тому адвокати протестували проти проведення засідання без нього.

"До суду надійшов документ з інституту Сербського. У ньому сказано, що Рудьковський знаходиться на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі, яка триватиме 30 днів", - зазначила суддя Юлія Сафіна.

Також повідомляється, що на засіданні суду захист вимагав видалити з залу представника українського посольства. Суддя відмовила, так як справа слухається у відкритому режимі.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві у жовтні 2018 року. Ще в травні 2016 року він був заочно арештований за "напад на установу, яка користується міжнародним захистом, у цілях провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин".

Зазначимо, йдеться про інцидент, який мав місце в 2014 році. Тоді Рудьковський кинув камінь у посольство Росії в Україні.

 

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