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Після арешту голови Renault-Nissan-Mitsubishi акції Renault впали на 15%

Новини » Транспорт    19.11.2018 - 13:53
Після арешту голови Renault-Nissan-Mitsubishi акції Renault впали на 15%
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Зниження вартості акцій пов'язане з арештом голови компанії Карлоса Гона

Акції компанії Renault подешевшали майже на 15% після арешту Карлоса Гона, який очолює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі Euronext Paris.

Станом на 13:20 акції знижувалися на 13% - до 56,3 євро.

Раніше в ході торгів ціна акцій падала на 14,85% і становила 55,1 євро.

Відзначимо, раніше в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона.

Повідомлялося, що японський автомобілебудівний концерн Nissan Motor Co запропонує звільнити Гона з поста голови ради директорів на наступному засіданні ради. Також агентство пише, що компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року.

У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором. З 2005 року також займає посади президента і гендиректора Renault.

 

 

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