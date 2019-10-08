Арест Пашинского и заявление Кремля: новости за 7 октября

Коллаж РБК-Украина

Суд арестовал бывшего нардепа Сергея Пашинского, в Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод сил боевиков на Донбассе, названы основные версии авиакатастрофы АН-12. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 7 октября, - в материале РБК-Украина

Суд арестовал Пашинского

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин. Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

У Путина заявили, что не могут повлиять на отвод сил боевиков на Донбассе

Кремль имеет некоторое влияние на "ДНР" и "ЛНР", но не может повлиять на отвод сил боевиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщают росСМИ. По его словам, Кремль якобы не является стороной конфликта.

Катастрофа Ан-12: полиция назвала основные версии авиакатастрофы

Правоохранители отрабатывают четыре версии катастрофы самолета АН-12, который разбился во Львовской области 4 октября. Следствие установило, что самолет перед аварийной посадкой не менял траекторию движения и шел четко по маршруту на посадку. Экипаж не подавал аварийных сигналов.

Пристайко уточнил сроки разведения войск на Донбассе

Разведение войск в Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина. Пристайко отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов.

Прокуратура расследует выдворение Саакашвили из Украины в феврале 2018

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года. Сообщается, что заявление поступило от самого Саакашвили.

В Раде объяснили, как будут привлекать нардепов к ответственности

В Верховной раде объяснили, как будут привлекать народных депутатов к ответственности. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина. Он отметил, что доступ к вещам, документам, жилью народных избранников будет предоставляться по решению суда, а не с согласия парламента.

Новый налог на обмен валюты: что о нем известно

В Украине может появиться новый налог на покупку и продажу валюты при наличном обмене. Налог будет составлять 1%. Такая инициатива содержится в законопроекте №2208, который 3 октября зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Украину продолжает засыпать снегом: потрясающие фото и видео

На Западной Украине на минувших выходных выпал снег. Украинские Карпаты продолжает заметать, чему способствует минусовая температура воздуха. В сети появились фото и видео, на которых горные районы Западной Украины выглядят уже совсем по-новогоднему.