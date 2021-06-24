Арест и ограничение свободы могут заменить на пробационный надзор: что предлагают законы
В Украине арест и ограничение свободы могут заменить пробационный надзор. Это предусматривают законопроекты №№5359-5360.
Замминистра юстиции Александр Банчук сообщил, что Минюст подготовил законопроект №5359 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по развитию системы пробации, увеличению альтернатив лишению свободы и созданию условий для снижения рецидивной преступности" и законопроект №5360 "О внесении изменений в УК, УПК по развитию системы пробации, увеличению альтернатив лишению свободы и созданию условий для снижения рецидивной преступности".
Они направлены на то, чтобы уменьшить рецидивы, сделать более безопасным общество и улучшить криминогенную ситуацию.
"Мы хотим, чтобы арест и ограничение свободы как вид уголовного наказания были заменены на пробационный надзор. Это позволит оптимизировать пенитенциарную систему, ликвидировав исправительные центры и арестные дома", - подчеркнул замминистра.
Законопроект №5359
Закон предлагает изменить существующий перечень видов наказаний. Устанавливается, что наказание в виде ареста может быть применено только к военнослужащим, исключается наказание в виде ограничения свободы, а также вводится новый вид наказания в виде пробационного надзора.
Пробационный надзор состоит в ограничении прав и свобод осужденного на срок от одного до пяти лет и в качестве дополнительного наказания может применяться на срок от одного до трех лет.
Указано, что в случае назначения пробационного надзора в качестве дополнительного наказания к наказанию в виде штрафа, его срок не может превышать один год.
На лицо, осужденное к пробационному надзору, могут возлагать обязанности. Суд может обязать его носить средство электронного контроля и находиться по указанному в решении суда адресу.
Проект №5360
Для уменьшения количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах, закон вводит нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержания под стражей.
Так, с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, которое существенно усложняет внесение залога, следственный судья, суд может рассрочить внесение залога в течение одного года.
Первый взнос части залога в размере не менее десяти процентов от определенной суммы вносится не позднее десяти дней со дня избрания меры пресечения.
В документе прописано, что совокупный срок содержания под стражей во время судебного производства не должен превышать:
- 12 месяцев - в уголовном производстве в отношении преступлений небольшой или средней тяжести;
- 24 месяцев - в уголовном производстве по тяжким преступлениям;
- 48 месяцев - в уголовном производстве в отношении особо тяжких преступлений.
Также расширяется круг лиц, которых могут освободить от отбывания наказания с испытанием. Суд может принять соответствующее решение при назначении наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, кроме случаев осуждения за:
- преступления против основ национальной безопасности Украины,
- коррупционное преступление,
- преступление, связанное с применением насилия,
- преступление против половой свободы или половой неприкосновенности личности
- преступление, повлекшее гибель людей.
Условный срок также нельзя применять в отношении осужденного, который в течение испытательного срока совершил новое уголовное правонарушение.
Напомним, в 2018 году через пробацию прошло около 100 тысяч граждан, которые привлекались к ответственности за уголовные преступления.