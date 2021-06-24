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Арест и ограничение свободы могут заменить на пробационный надзор: что предлагают законы

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Украина, Четверг 24 июня 2021 13:52
Арест и ограничение свободы могут заменить на пробационный надзор: что предлагают законы Фото: замминистра юстиции Александр Банчук (minjust.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине арест и ограничение свободы могут заменить пробационный надзор. Это предусматривают законопроекты №№5359-5360.

Об этом сообщает правительственный портал.

Замминистра юстиции Александр Банчук сообщил, что Минюст подготовил законопроект №5359 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по развитию системы пробации, увеличению альтернатив лишению свободы и созданию условий для снижения рецидивной преступности" и законопроект №5360 "О внесении изменений в УК, УПК по развитию системы пробации, увеличению альтернатив лишению свободы и созданию условий для снижения рецидивной преступности".

Они направлены на то, чтобы уменьшить рецидивы, сделать более безопасным общество и улучшить криминогенную ситуацию.

"Мы хотим, чтобы арест и ограничение свободы как вид уголовного наказания были заменены на пробационный надзор. Это позволит оптимизировать пенитенциарную систему, ликвидировав исправительные центры и арестные дома", - подчеркнул замминистра.

Законопроект №5359

Закон предлагает изменить существующий перечень видов наказаний. Устанавливается, что наказание в виде ареста может быть применено только к военнослужащим, исключается наказание в виде ограничения свободы, а также вводится новый вид наказания в виде пробационного надзора.

Пробационный надзор состоит в ограничении прав и свобод осужденного на срок от одного до пяти лет и в качестве дополнительного наказания может применяться на срок от одного до трех лет.

Указано, что в случае назначения пробационного надзора в качестве дополнительного наказания к наказанию в виде штрафа, его срок не может превышать один год.

На лицо, осужденное к пробационному надзору, могут возлагать обязанности. Суд может обязать его носить средство электронного контроля и находиться по указанному в решении суда адресу.

Проект №5360

Для уменьшения количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах, закон вводит нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержания под стражей.

Так, с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, которое существенно усложняет внесение залога, следственный судья, суд может рассрочить внесение залога в течение одного года.

Первый взнос части залога в размере не менее десяти процентов от определенной суммы вносится не позднее десяти дней со дня избрания меры пресечения.

В документе прописано, что совокупный срок содержания под стражей во время судебного производства не должен превышать:

  • 12 месяцев - в уголовном производстве в отношении преступлений небольшой или средней тяжести;
  • 24 месяцев - в уголовном производстве по тяжким преступлениям;
  • 48 месяцев - в уголовном производстве в отношении особо тяжких преступлений.

Также расширяется круг лиц, которых могут освободить от отбывания наказания с испытанием. Суд может принять соответствующее решение при назначении наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, кроме случаев осуждения за:

  • преступления против основ национальной безопасности Украины,
  • коррупционное преступление,
  • преступление, связанное с применением насилия,
  • преступление против половой свободы или половой неприкосновенности личности
  • преступление, повлекшее гибель людей.

Условный срок также нельзя применять в отношении осужденного, который в течение испытательного срока совершил новое уголовное правонарушение.

Напомним, в 2018 году через пробацию прошло около 100 тысяч граждан, которые привлекались к ответственности за уголовные преступления.

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