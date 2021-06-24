Арешт та обмеження волі можуть замінити на пробаційний нагляд: що пропонують закони

В Україні арешт та обмеження волі можуть замінити на пробаційний нагляд. Це передбачають законопроекти №№5359-5360.

Замміністра юстиції Олександр Банчук повідомив, що Мін’юст підготував законопроект №5359 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності" і законопроект №5360 "Про внесення змін до ККУ, КПКУ щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності".

Вони спрямовані на те, щоб зменшити рецидиви, зробити безпечнішим суспільство та покращити криміногенну ситуацію.

"Ми хочемо, щоб арешт та обмеження волі як види кримінального покарання були замінені на пробаційний нагляд. Це дасть змогу оптимізувати пенітенціарну систему, ліквідувавши виправні центри та арештні будинки", - підкреслив замміністра.

Законопроект №5359

Закон пропонує змінити існуючий перелік видів покарань. Встановлюється, що покарання у виді арешту може бути застосоване виключно до військовослужбовців, виключається покарання у виді обмеження волі, а також запроваджується новий вид покарання у виді пробаційного нагляду.

Пробаційний нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого на строк від одного до п’яти років та як додаткове покарання може застосовуватися на строк від одного до трьох років.

Вказано, що у разі призначення пробаційного нагляду як додаткового покарання до покарання у виді штрафу, його строк не може перевищувати одного року.

На особу, засуджену до пробаційного нагляду, можуть покладати обов’язки. Суд може зобов'язати її носити засіб електронного контролю та перебувати за вказаною у рішенні суду адресою.

Проект №5360

Для зменшення кількості осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, закон запроваджує норми, що зроблять заставу більш доступною, як дієву альтернативу тримання під вартою.

Так, з урахуванням майнового стану підозрюваного чи обвинуваченого, який суттєво ускладнює внесення застави, слідчий суддя, суд може розстрочити внесення застави протягом одного року.

Перший внесок частини застави у розмірі не менше десяти відсотків від визначеної суми вноситься не пізніше десяти днів з дня обрання запобіжного заходу.

У документі прописано, що сукупний строк тримання під вартою під час судового провадження не повинен перевищувати:

12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

24 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів;

48 місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.

Також розширюється коло осіб, яких можуть звільнити від відбування покарання з випробуванням. Суд може прийняти відповідне рішення при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, окрім випадків засудження за:

злочини проти основ національної безпеки України,

корупційний злочин,

злочин, пов’язаний із застосуванням насильства,

злочин проти статевої свободи або статевої недоторканості особи,

злочин, що спричинив загибель людей.

Умовний термін також не можна застосовувати щодо засудженого, який протягом випробувального терміну вчинив новий кримінальний злочин.