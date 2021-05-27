За арест Лукашенко объявили вознаграждение. Оппозиция хочет собрать 11 млн евро

Сообщается, что бывший кандидат на выборах президента Беларуси в 2020 году Цепкало объявил акцию "Все или ничего". В ее рамках намерены собрать 11 млн евро, которые будут переведены физическому лицу или группе лиц защищенной транзакцией за арест Лукашенко.

По словам Цепкало, деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат "преступника №1".

"Человек, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, который совершил множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем", - отметил он.

По его словам, в случае ареста Лукашенко деньги будут переведены на специальный счет. Он также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной бед белорусов.

Также сообщается, что за два дня деньги на арест Лукашенко пожертвовали 225 человек. Общая сумма превысила 126 тысяч евро.