Арест Дубневича и массовая драка в Киеве: новости за 7 ноября

Суд арестовал Дубневича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 7 ноября, отклонила апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича. Нардеп арестован до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

Ранее Верховная рада сняла с нардепа депутатскую неприкосновенность. 17 октября гепрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

В штабе ООС подтвердили готовность к разведению сил в Петровском 8 ноября

В штабе готовы начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в пятницу, 8 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев.

По словам Агеева, в случае отсутствия провокаций со стороны российско-оккупационных сил разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября, в 12 часов.

Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Заместитель министра финансов Павел Ходаковский заявил,что президентское вето на законопроект вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17

Переданный России в рамках обмена пленными фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - отметил Кучерена и добавил, что Цемах намерен доказать невиновность.

Зеленский уволил главного следователя СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Главного следователя управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Нафтогаз" планирует взыскать 3 млрд долларов с "Газпрома" до конца 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" планирует взыскать в Нидерландах долг российского "Газпрома" на 3 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко. Лучшим вариантом Витренко считает взыскание в Нидерландах.

У владельца телеканала "Прямой" прошли обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко. Обыски связаны с делом о покупке телеканала. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом (видео)

Национальная полиция открыла уголовное дело по факту драки с участием лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Отметим, накануне в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла потасовка между Ляшко и Герусом. Видеозапись инцидента Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Формальным поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Пашинскому предоставили статус человека, которому грозит опасность

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому, подозреваемому в умышленном нанесении телесных повреждений, предоставили статус человека, которому грозит опасность.

7 ноября в Святошинском районном суде Киева должен был пройти допрос Пашинского по делу о расстрелах на Майдане, однако Пашинского не доставлили в суд из-за нового статуса. Допрос мог состояться посредством видеоконференции из изолятора временного содержания, но персонал ИВС не смог организовать его по техническим причинам.

В Киеве произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития

В Киеве на улице Полевой произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития, в результате инцидента задержаны 11 человек.

На месте полицейские установили, что в общежитие пришли представители исполнительной службы и на основании решения суда проводили действия.

По данным СМИ, жителей этого общежития пытаются переселить, так как здание якобы аварийное. Само здание принадлежит частной фирме.

"Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч на стадионе "Паркен" завершился со счетом 1:1.

"Александрия" отыгралась в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена"

"Александрия" добыла волевую ничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Сент-Этьена". Встреча на стадионе "Львов-Арена" завершилась со счетом 2:2.

Погода в Украине существенно изменится в ближайшие сутки

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, ожидается пасмурная и прохладная в большинстве областей страны. Однако уже в ближайшие выходные, 10 и 11 ноября, в Украину вернется солнце и тепло, рассказала синоптик Наталка Диденко.