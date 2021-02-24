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Арест акций Рудьковского не влияет на операционную деятельность "Нефтегаздобычи", - ДТЭК

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 15:00
Арест акций Рудьковского не влияет на операционную деятельность "Нефтегаздобычи", - ДТЭК Фото: добыча нефти (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

2 февраля 2021 года Печерский суд Киева принял решение о наложении ареста на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат компании Salazie B.V. (24,99% пакетом акций).

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что указанное решение было принято судом в рамках спора, который касается исключительно миноритарного акционера ЧАО "Нефтегаздобыча" - компании Salazie B.V. - и не имеет отношения к компании ДТЭК.

"Арест на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат компании Salazie B.V., и ограничения связанные с таким арестом для их акционеров, не распространяются на акции ЧАО "Нефтегаздобыча", принадлежащие группе ДТЭК, и их акционеров. Группа ДТЭК сообщает, что данное решение суда никоим образом не влияет на операционную деятельность ЧАО "Нефтегаздобыча", - говорится в сообщении.

Напомним, "ДТЭК Нефтегаз", в которую входит "Нефтегаздобыча" является крупнейшим частным добытчиком газа в Украине, с добычей свыше 1,65 млн куб м в год.

Как ранее сообщалось, компанию Salazie B.V. связывают с Сергеем Рудьковским, братом экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

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