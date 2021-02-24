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Арешт акцій Рудьковського не впливає на операційну діяльність "Нафтогазвидобування", - ДТЕК

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 15:00
Арешт акцій Рудьковського не впливає на операційну діяльність "Нафтогазвидобування", - ДТЕК Фото: видобуток нафти (dtek.com)
Автор: РБК-Україна

2 лютого 2021 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на частину акцій ПРАТ "Нафтогазвидобування", які належать компанії Salazie B. V. (24,99% пакетом акцій).

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Наголошується, що вказане рішення було прийнято судом в рамках спору, який стосується виключно міноритарного акціонера ПРАТ "Нафтогазвидобування" - компанії Salazie B.V. - і не має відношення до компанії ДТЕК.

"Арешт на частину акцій ПРАТ "Нафтогазвидобування", які належать компанії Salazie B.V., і обмеження пов'язані з таким арештом для їх акціонерів, не поширюються на акції ПРАТ "Нафтогазвидобування", що належать групі ДТЕК, та їх акціонерів. Група ДТЕК повідомляє, що дане рішення суду жодним чином не впливає на операційну діяльність ПРАТ "Нафтогазвидобування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "ДТЕК Нафтогаз", в яку входить "Нафтогазвидобування" є найбільшим приватним видобувачем газу в Україні, з видобутком понад 1,65 млн куб м в рік.

Як раніше повідомлялося, компанію Salazie B. V. пов'язують з Сергієм Рудьковським, братом екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

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