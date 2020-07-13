Арест на 15 суток и большие штрафы: Рада может ужесточить наказания для водителей

Верховная рада Украины на фоне резонансного ДТП под Киевом, которое унесло жизни четырех человек, рассмотрит ужесточение наказаний за нарушения на дорогах. За отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток.

РБК-Украина разбиралось, что может измениться после принятия законопроекта № 2695.

Административный арест: сколько и за что

Предлагается разрешить арест на срок от 10 до 15 суток тех водителей, которые причастны к аварии и оставили место ДТП. При этом им будет грозить 3 400 гривен штрафа или лишение прав на срок до 6 месяцев. Сейчас такое нарушение наказывается штрафом на 255 гривен или общественными работами на 40 часов.

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагается арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение предлагается наказывать штрафом в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Превышение скорости и другие штрафы

Превышение установленных ограничений скорости более чем на 20 км/ч будет наказываться штрафом в размере 255 гривен, а более чем на 50 км/ч - 3 400 гривен.

Нарушение правил проезда перекрестков, остановки, проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил обгона повлекут наложение штрафа в размере 510 гривен (сейчас 340 гривен).

Непредоставление преимущества в движении автомобилям аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарной охраны, полиции повлекут штраф в размере 680 гривен (сейчас 510 гривен).

Новые санкции за ДТП с жертвами

За ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, предлагается наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет). На сегодня штрафы составляют от 3 400 до 8 500 гривен.

Эти же деяния, но в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, будут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от трех до пяти лет).

В случае смерти пострадавшего предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от пяти до восьми лет). Если погибших несколько - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от пяти до десяти лет).

При этом, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).