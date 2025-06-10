Арешт Грети Тунберг не став приводом для дій МЗС: у Швеції пояснили чому

Так, за словами міністра, наразі активістка Грета Тунберг не потребує консульської підтримки. Крім того, ізраїльська сторона стверджує, що вона знаходиться в безпеці.

Водночас Марія Мальмер Штенергард підкреслила, що шведське МЗС уважно стежить за ситуацією і у разі виникнення будь-яких потреб або проблем з боку Грети Тунберг, всі необхідні заходи для надання допомоги будуть оперативно вжиті.

Відповідальність за поїздки до небезпечних районів

При цьому міністр звернула увагу на важливість власної відповідальності громадян, які подорожують до регіонів із підвищеним ризиком.

За її словами, МЗС не завжди може гарантувати підтримку, якщо поїздка відбувається всупереч офіційним застереженням, коли людина свідомо ігнорує офіційні попередження про небезпеку.

"Хочу підкреслити відповідальність тих, хто вирушає до районів, куди є чіткі застереження", - заявила Марія Мальмер Штенергард.

Вона додала, що в таких випадках МЗС не завжди зможе гарантувати оперативне втручання у разі проблем.

Таким чином, міністр закликала громадян ретельно зважувати ризики та серйозно ставитися до рекомендацій МЗС, щоб уникнути небезпечних ситуацій і не створювати зайве навантаження на консульські служби.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард висловила критику активістам після затримання Грети Тунберг та інших активістів ізраїльськими військовими біля узбережжя Гази.