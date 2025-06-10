Арест Греты Тунберг не стал поводом для действий МИД: в Швеции объяснили почему

Так, по словам министра, сейчас активистка Грета Тунберг не нуждается в консульской поддержке. Кроме того, израильская сторона утверждает, что она находится в безопасности.

В то же время Мария Мальмер Штенергард подчеркнула, что шведский МИД внимательно следит за ситуацией и в случае возникновения каких-либо потребностей или проблем со стороны Греты Тунберг, все необходимые меры для оказания помощи будут оперативно приняты.

Ответственность за поездки в опасные районы

При этом министр обратила внимание на важность собственной ответственности граждан, путешествующих в регионы с повышенным риском.

По ее словам, МИД не всегда может гарантировать поддержку, если поездка происходит вопреки официальным предостережениям, когда человек сознательно игнорирует официальные предупреждения об опасности.

"Хочу подчеркнуть ответственность тех, кто отправляется в районы, куда есть четкие предостережения", - заявила Мария Мальмер Штенергард.

Она добавила, что в таких случаях МИД не всегда сможет гарантировать оперативное вмешательство в случае проблем.

Таким образом, министр призвала граждан тщательно взвешивать риски и серьезно относиться к рекомендациям МИД, чтобы избежать опасных ситуаций и не создавать лишнюю нагрузку на консульские службы.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард выразила критику активистам после задержания Греты Тунберг и других активистов израильскими военными у побережья Газы.