Арешт або мільйонний штраф: в Росії будуть карати за карти без окупованих земель України

Російський уряд підтримав у першому читання на законопроект, який пропонує заборонити розповсюдження карт без окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Так, в документі пропонується заборонити в країні ті карти, на яких заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій Росії.

В тому числі за поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено і адміністративне покарання. Для громадян до 15 діб арешту чи штраф, для юросіб - зупинення роботи чи штраф від 100 тисяч до мільйона рублів.

При цьому в Росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни