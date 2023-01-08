ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Арест или миллионный штраф: в России будут наказывать за карты без оккупированных земель Украины

Новина українською →
Россия, Воскресенье 08 января 2023 20:55
Арест или миллионный штраф: в России будут наказывать за карты без оккупированных земель Украины Фото: в России будут штрафовать за неправильные карты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российское правительство поддержало в первом чтении законопроект, который предлагает запретить распространение карт без оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Так, в документе предлагается запретить в стране карты, на которых отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России.

В том числе, за распространение карт РФ без оккупированных украинских Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма предусмотрено и административное наказание. Для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц - остановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.

При этом в России все еще не определились с тем, где действительно проходят границы страны.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что россияне планируют мобилизовать в свои войска украинцев , проживающих на временно захваченных территориях в южных регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти карта Украины
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет