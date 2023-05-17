Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування у поверненні грошей

"ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екс-нардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом ДБР.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", - заявили правоохоронці.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що наприкінці минулого року колишнього народного депутата і бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель.

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон.

Йдеться про кримінальне провадження (ДБР) з висновку 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". На його майно накладено арешт.

При цьому екстрадиції Жеваго Україна наразі досягти не змогла. Так, 30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері (Франція) винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію нардепа-втікача.

Суд мотивував своє рішення тим, що "запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи".

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