ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Арене-Львов за выходные вакцинировались более тысячи человек

Новина українською →
Львов, Понедельник 31 мая 2021 03:11
На Арене-Львов за выходные вакцинировались более тысячи человек Фото: предварительно планировали прививать около тысячи человек (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Даша Харченко

За выходные на Арене-Львов сделали 1041 прививку от коронавируса. Для этого желающие зарегистрировались через приложение "Дія".

Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

По его словам, предварительно планировали прививать около тысячи человек. В итоге вакцинировали 1041 жителя Львовской области, зарегистрированного в приложении "Дія".

"Львовщина является лидером по темпам вакцинации, на сегодня почти 78 000 человек вакцинировались и защитили себя от коронавируса", - сказал Козицкий.

Он отметил, что в случае появления дополнительных объемов вакцины, центры вакцинации могут появиться и в других районах города.

Напомним, в Киеве за выходные в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, прививку смогли сделать более 3 тысяч человек. Из них только в воскресенье привились свыше 2 тысяч.

Также в Одессе на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" открыли центр массовой вакцинации. Прививку там смогут получить люди в возрасте 60 лет и старше, которые записались в лист ожидания на портале или в приложении "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус Вакцина вакцинация Вакцина от коронавируса Львов
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина