На Арене-Львов за выходные вакцинировались более тысячи человек
За выходные на Арене-Львов сделали 1041 прививку от коронавируса. Для этого желающие зарегистрировались через приложение "Дія".
Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.
По его словам, предварительно планировали прививать около тысячи человек. В итоге вакцинировали 1041 жителя Львовской области, зарегистрированного в приложении "Дія".
"Львовщина является лидером по темпам вакцинации, на сегодня почти 78 000 человек вакцинировались и защитили себя от коронавируса", - сказал Козицкий.
Он отметил, что в случае появления дополнительных объемов вакцины, центры вакцинации могут появиться и в других районах города.
Напомним, в Киеве за выходные в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, прививку смогли сделать более 3 тысяч человек. Из них только в воскресенье привились свыше 2 тысяч.
Также в Одессе на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" открыли центр массовой вакцинации. Прививку там смогут получить люди в возрасте 60 лет и старше, которые записались в лист ожидания на портале или в приложении "Дія".