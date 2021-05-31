На Арені-Львів за вихідні вакцинувалися понад тисяча осіб

За вихідні на Арені-Львів зробили 1041 щеплення від коронавірусу . Для цього охочі зареєструвалися через додаток "Дія".

За його словами, попередньо планували прищеплювати близько тисячі осіб. У результаті вакцинували 1041 жителя Львівської області, зареєстрованого в додатку "Дія".

"Львівщина є лідером за темпами вакцинації, на сьогодні майже 78 000 осіб вакцинувалися і захистили себе від коронавірусу", - сказав Козицький.

Він зазначив, що у разі появи додаткових обсягів вакцини, центри вакцинації можуть з'явитися і в інших районах міста.