На Арені-Львів за вихідні вакцинувалися понад тисяча осіб
За вихідні на Арені-Львів зробили 1041 щеплення від коронавірусу. Для цього охочі зареєструвалися через додаток "Дія".
Про це повідомив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.
За його словами, попередньо планували прищеплювати близько тисячі осіб. У результаті вакцинували 1041 жителя Львівської області, зареєстрованого в додатку "Дія".
"Львівщина є лідером за темпами вакцинації, на сьогодні майже 78 000 осіб вакцинувалися і захистили себе від коронавірусу", - сказав Козицький.
Він зазначив, що у разі появи додаткових обсягів вакцини, центри вакцинації можуть з'явитися і в інших районах міста.
Нагадаємо, у Києві за вихідні у центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення змогли зробити більше 3 тисяч осіб. З них тільки в неділю прищепилися понад 2 тисячі.
Також в Одесі на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" відкрили центр масової вакцинації. Щеплення там зможуть отримати люди у віці 60 років і старше, які записалися в лист очікування на порталі або в додатку "Дія".