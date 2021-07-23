Аренда автомобилей. Как сезонность влияет на рынок проката и какие машины арендуют чаще всего?

Прокат автомобилей, особенно сегодня в самый разгар отпусков, набирает обороты и порой взять автомобиль, чтобы отправиться в отпуск, может быть затруднительно. Когда не стоит беспокоиться о дефиците автомобилей, а когда лучше заранее бронировать, рассказали эксперты топовой прокатной компании Киева «Авто Аренда».

Попробуем разобраться, что влияет на популярность рынка проката и как заранее следует бронировать автомобили.

Сезонность

Рынок проката очень сильно зависит от сезонности. Самый пик аренды приходиться на майские праздники и летние месяцы. В мае все отправляются на природу, в отпуск, на пикники. В это время в основном арендуют автомобили на несколько дней, до недели.

Начиная с июня и до августа популярность аренды доходит до пиковой точки. В августе самый большой бум на прокат машин. Некоторые компании могут сдавать до 95% своего автопарка.

Так как в летнее время автомобили берут чаще и на более длительный срок, от недели до месяца, бронировать нужный автомобиль следует как можно заранее, минимум за 3-4 дня до вашей поездки. Конечно, если вы придете за автомобилем за сутки, вам предложат свободные варианты, но выбор будет значительно меньше, и может так оказаться, что нужного вам класса или модели уже нет.

С сентября, прокатный рынок проседает примерно на 20% по сравнению с августом, все уже отдохнули и готовы вернуться к повседневной жизни, поэтому можно не переживать за отсутствие конкретной модели или класса.

В октябре продолжается проседание по арендам примерно на 50 %, если сравнивать с августом. Декабрь немного улучшает показатели, прирост составляет примерно 10%, автомобили начинают брать на зимние праздники для поездок к родным и на зимние курорты.

В январе-феврале взять автомобиль в аренду не составит труда, даже если вы не бронировали его заранее. Февраль вообще можно считать мертвым месяцем для рынка проката, поэтому если вы спонтанно решили отправиться на курорт, можете не сомневаться, необходимые автомобили всегда найдутся.

Рейтинг самых арендуемых автомобилей в Украине

Статистика одной из ведущих прокатных компаний Киева позволила определить рейтинг самых популярных автомобилей, которые предпочитают брать в аренду украинцы и иностранные гости.

Обзор всех классов смотрите здесь

Эконом класс

Если брать по классам, то самым популярным, очевидно, является класс «эконом». Это самые бюджетные автомобили, но это не значит, что они плохи. Небольшие машины, которые представлены в этом классе, пользуются большим спросом среди молодых людей, а также водителей, у которых ограничен бюджет на транспортные расходы. Арендовать машину в классе «эконом» можно от 25$. За эту цену можно получить небольшой автомобиль для поездок на море или путешествия небольшой компанией по стране.

Ravon R2 очень полюбился местным пользователям за его современный дизайн, довольно динамическое управление и, конечно, же за коробку-автомат. Прокатные сервисы называют эту модель «студенческой мечтой», ведь очень часто молодые ребята берут именно Ravon, чтобы отправиться с друзьями на отдых или покататься на уикенд.

Также очень часто берут автомобиль Skoda Fabia или Rapid. Хорошая цена всегда привлекает, а надежная чешская сборка внушает доверие.

Класс Комфорт

После эконом-класса по частоте аренд можно выделить комфорт-класс. Автомобили будут немного больше, комфортнее, преимущественно на автомате, комплектация моделей, как правило, выше, чем в экономе или стандарте.

Volkswagen Passat и Volkswagen Jetta могут посоревноваться за звание самых популярных моделей этого класса. При том, что немцы полюбились не только отечественному потребителю, но и иностранным туристам тоже. Дело тут в мощности, внешней привлекательности или немецком качестве, можно только предполагать, но то, что автомобили разбирают с особой страстью – это факт.

Стандарт

Не таким популярным, но тоже пользующимся спросом классом есть стандарт. Это автомобили с большим комфортом, чем эконом, большими габаритами, преимущественно с АКП и вместительным багажником. Если вы собираетесь поехать на море, но ваши плавательные принадлежности не вмещаются в компактный Ravon, тогда можете взять автомобиль немногим дороже в классе «стандарт».

Выделить конкретную модель в этом сегменте сложно, но можно сказать, что достаточно часто арендуют Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

SUV минивен и кабрио

Внедорожники и минивены, как правило, берут для конкретных целей: это может быть активный отдых в горах, длительные переезды между городами или вылазки на турбазы. Кабриолет тоже подходит не для всех клиентов, зачастую его арендуют для красивых фотографий или для романтической поездки, чтобы впечатлить вторую половинку.

В завершение можно сказать, что каким бы ни был ваш бюджет и цель поездки – всегда найдется подходящий автомобиль для проката.

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