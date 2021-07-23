Оренда автомобілів. Як сезонність впливає на ринок прокату і які машини орендують найчастіше?

Прокат автомобілів, особливо сьогодні в самий розпал відпусток, набирає обертів і часом взяти автомобіль, щоб відправитися у відпустку, може бути важко. Коли не варто турбуватися про дефіцит автомобілів, а коли краще заздалегідь бронювати, розповіли експерти топової прокатної компанії Києва «Авто Оренда».

Спробуємо розібратися, що впливає на популярність ринку прокату і як заздалегідь слід бронювати автомобілі.

Сезонність

Ринок прокату дуже сильно залежить від сезонності. Самий пік оренди припадати на травневі свята і літні місяці. У травні всі відправляються на природу, у відпустку, на пікніки. В цей час в основному орендують автомобілі на кілька днів, до тижня.

Починаючи з червня і до серпня популярність оренди доходить до пікової точки. У серпні найбільший бум на прокат машин. Деякі компанії можуть здавати до 95% свого автопарку.

Так як в літню пору автомобілі беруть частіше і на більш тривалий термін, від тижня до місяця, бронювати потрібний автомобіль слід якомога заздалегідь, мінімум за 3-4 дня до вашої поїздки. Звичайно, якщо ви прийдете за автомобілем за добу, вам запропонують вільні варіанти, але вибір буде значно менше, і може так виявитися, що потрібного вам класу або моделі вже немає.

З вересня, прокатний ринок просідає приблизно на 20% в порівнянні з серпнем, все вже відпочили і готові повернутися до повсякденного життя, тому можна не переживати за відсутність конкретної моделі або класу.

У жовтні триває просідання по орендах приблизно на 50%, якщо порівнювати з серпнем. Грудня трохи покращує показники, приріст становить приблизно 10%, автомобілі починають брати на зимові свята для поїздок до рідних і на зимові курорти.

У січні-лютому взяти автомобіль в оренду не складе труднощів, навіть якщо ви не бронювали його заздалегідь. Лютого взагалі можна вважати мертвим місяцем для ринку прокату, тому якщо ви спонтанно вирішили відправитися на курорт, можете не сумніватися, необхідні автомобілі завжди знайдуться.

Рейтинг самих орендованих автомобілів в Україні

Статистика однією з провідних прокатних компаній Києва дозволила визначити рейтинг найпопулярніших автомобілів, які вважають за краще брати в оренду українці та іноземні гості.

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Економ клас

Якщо брати по класах, то найпопулярнішим, очевидно, є клас «економ». Це самі бюджетні автомобілі, але це не означає, що вони погані. Невеликі машини, які представлені в цьому класі, користуються великим попитом серед молодих людей, а також водіїв, у яких обмежений бюджет на транспортні витрати. Орендувати машину в класі «економ» можна від 25 $. За цю ціну можна отримати невеликий автомобіль для поїздок на море або подорожі невеликою компанією по країні.

Ravon R2 дуже полюбився місцевим користувачам за його сучасний дизайн, досить динамічне управління і, звичайно, ж за коробку-автомат. Прокатні сервіси називають цю модель «студентської мрією», адже дуже часто молоді хлопці беруть саме Ravon, щоб відправитися з друзями на відпочинок або покататися на вікенд.

Також дуже часто беруть автомобіль Skoda Fabia або Rapid. Хороша ціна завжди привертає, а надійна чеська збірка вселяє довіру.

Комфорт клас

Після економ-класу по частоті оренд можна виділити комфорт-клас. Автомобілі будуть трохи більше, комфортніше, переважно на автоматі, комплектація моделей, як правило, вище, ніж в економі або стандарті.

Volkswagen Passat і Volkswagen Jetta можуть позмагатися за звання найпопулярніших моделей цього класу. При тому, що німці полюбилися не тільки вітчизняному споживачеві, але і іноземним туристам теж. Справа тут в потужності, зовнішньої привабливості або німецьку якість, можна тільки припускати, але те, що автомобілі розбирають з особливою пристрастю - це факт.

Стандарт

Не таким популярним, але теж користуються попитом класом є стандарт. Це автомобілі з великим комфортом, ніж економ, великими габаритами, переважно з АКП і містким багажником. Якщо ви збираєтеся поїхати на море, але ваші плавальні приналежності не вміщаються в компактний Ravon, тоді можете взяти автомобіль трохи дорожче в класі «стандарт».

Виділити конкретну модель в цьому сегменті складно, але можна сказати, що досить часто орендують Ford Fiesta і Volkswagen Polo.

SUV мінівен та кабріо

Позашляховики і мінівени, як правило, беруть для конкретних цілей: це може бути активний відпочинок в горах, тривалі переїзди між містами або вилазки на турбази. Кабріолет теж підходить не для всіх клієнтів, найчастіше його орендують для красивих фотографій або для романтичної поїздки, щоб вразити другу половинку.

На завершення можна сказати, що яким би не був ваш бюджет і мета поїздки - завжди знайдеться відповідний автомобіль для прокату.

Детальніше з актуальними автомобілями напрокат і цінами можна ознайомитися за посиланням: https://www.autoprokat.net.ua/ua/kiev.htm