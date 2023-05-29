AREGY GROUP інвестує понад 20 млн доларів у реконструкцію підприємства у Рівненській області

У результаті розвитку санаторію планується відкриття понад 200 робочих місць, що дасть близько 30 млн грн наповнення державного бюджету.

"Ще буквально півроку тому санаторій "Червона Калина" знаходився на грані занепаду. Тяжкий зимовий період під час війни поставив під загрозу "виживання" об'єкту та близько 120 осіб персоналу. У грудні 2022 року міжнародна біо-реноваційна медична компанія AREGY GROUP, стала стратегічним інвестором нашого підприємства і буквально з перших місяців санаторій отримав близько 7 млн грн інвестицій на забезпечення життєдіяльності об'єкта, погашення заборгованостей, виконання своїх зобов'язань перед державою, забезпечення виплат співробітниками, що було дуже важливо в тих умовах, у яких зараз знаходиться вся Україна, для підтримки робочого стану підприємства та опори для соціальної стабільності", - розповіла директор санаторію Олена Попова.

За її словами, вже зараз впроваджуються нові технології управління, залучена компетентна команда кризових менеджерів.

Близько 0,5 млн грн інвестицій виділено на повну автоматизацію всіх бізнес-процесів для ефективного та прозорого ведення господарської діяльності та підвищення якості сервісу для гостей.

До кінця цього року заплановано оновлення матеріально-технічної бази санаторію та проведення часткових ремонтів, на що виділено близько 10 млн грн.

"Особлива увага приділяється також медичному сектору підприємства. Заплановано оновлення і закупка нового медичного обладнання для розширення асортименту медичних послуг, що відповідатимуть задачам реабілітації військових та цивільних осіб, а також сучасним методикам і програмам лікування та оздоровлення. Планується закупівля УЗД-комплексу для забезпечення ефективної процедури дослідження, а також для безкоштовного забезпечення послуги місцевому населенню", - розповіла Попова.

Також вона додала, що проводиться оновлення та реконструкція зони громадського харчування, з урахуванням принципів здорового та збалансованого харчування, на основі індивідуального підходу фахівців-нутриціологів до показників кожного гостя.

Крім того, запускаються нові програми з оздоровлення усієї родини та, зокрема, дітей. Впроваджуються нові послуги для дозвілля та забезпечення всіх потреб, що відповідають принципам та філософії Здорового образу життя.

Також, за словами директора, планується залучити близько 1 млн грн інвестицій в формування зони розвитку дітей і близько 30 млн грн на запуск Навчального центру, на базі санаторію, для підвищення кваліфікації внутрішніх та зовнішніх кадрів, а також безкоштовного навчання англійської мові дітей у даному регіоні з залученням іноземних фахівців.

"Санаторій "Червона Калина" має колосальний потенціал для розвитку медичного, оздоровчого та біо-реоноваційного напрямку в Україні. Його ресурси, при належному та грамотному інвестуванні в реновації та сучасні методики, в системний та інноваційний підхід до бізнес-процесів тощо, дозволяють вивести поняття оздоровлення, реабілітація та біо-реновація організму на новий сучасний європейський рівень. Завдяки небайдужості AREGY Group, яка має українське, зокрема, рівненське коріння, маємо для цього всі шанси. Така підтримка особливо важлива у той період, у якому перебуває зараз Україна", - зазначила директор санаторію.

Вона також додала, що санаторій уклав масштабний державний контракт по якому надається допомога державі під час воєнного стану. Даний контракт утримується за рахунок акціонерів компанії.

"AREGY GROUP не тільки піднімає наше підприємство і направляє свої кошти в українську економіку, розвиваючи проекти згідно з закликами президента України та прем’єр-міністра України, але і, не дивлячись на великі збитки від втрачених активів на окупованій території, допомагає коштами і гуманітарними поставками ЗСУ та мобілізованим. Все це відбувається за рахунок коштів акціонерів та за участю міжнародних фондів та інвесторів, зацікавлених у розвитку держави", - резюмувала вона.