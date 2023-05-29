AREGY GROUP инвестирует более 20 млн долларов в реконструкцию предприятия в Ровенской области

В результате развития санатория планируется открытие более 200 рабочих мест, что даст около 30 млн. грн. наполнения государственного бюджета.

"Еще буквально полгода назад санаторий "Красная Калина" находился на грани упадка. Тяжелый зимний период во время войны поставил под угрозу "выживание" объекта и около 120 человек персонала. В декабре 2022 года международная биореновационная медицинская компания AREGY GROUP, стала стратегическим инвестором нашего предприятия и буквально с первых месяцев санаторий получил около 7 млн. грн. инвестиций на обеспечение жизнедеятельности объекта, погашение задолженностей, выполнение своих обязательств перед государством, обеспечение выплат сотрудниками, что было очень важно в тех условиях, в которых сейчас находится вся Украина, для поддержания рабочего состояния предприятия и опоры социальной стабильности", - рассказала директор санатория Елена Попова.

По ее словам, уже сейчас внедряются новые технологии управления, вовлечена компетентная команда кризисных менеджеров.

Около 0,5 млн. грн. инвестиций выделено на полную автоматизацию всех бизнес-процессов для эффективного и прозрачного ведения хозяйственной деятельности и повышения качества сервиса для гостей.

До конца этого года запланировано обновление материально-технической базы санатория и проведение частичных ремонтов, на что выделено около 10 млн. грн.

"Особое внимание уделяется также медицинскому сектору предприятия. Запланировано обновление и закупка нового медицинского оборудования для расширения ассортимента медицинских услуг, отвечающих задачам реабилитации военных и гражданских лиц, а также современным методикам и программам лечения и оздоровления. Планируется закупка УЗИ-комплекса для обеспечения эффективной процедуры исследования, а также для бесплатного обеспечения услуги местному населению", - рассказала Попова.

Также она добавила, что проводится обновление и реконструкция зоны общепита, с учетом принципов здорового и сбалансированного питания, на основе индивидуального подхода специалистов-нутрициологов к показателям каждого гостя.

Кроме того, запускаются новые программы по оздоровлению всей семьи и, в частности, детей. Внедряются новые услуги по досугу и обеспечению всех потребностей, отвечающих принципам и философии Здорового образа жизни.

Также, по словам директора, планируется привлечь около 1 млн грн инвестиций в формирование зоны развития детей и около 30 млн. грн. на запуск Учебного центра, на базе санатория, для повышения квалификации внутренних и внешних кадров, а также бесплатного обучения английскому языку детей в данном регионе. с привлечением иностранных специалистов.

"Санаторий "Червона Калина" имеет колоссальный потенциал для развития медицинского, оздоровительного и биореонационного направления в Украине. Его ресурсы, при надлежащем и грамотном инвестировании в реновации и современные методики, в системный и инновационный подход к бизнес-процессам и т.п., позволяют вывести понятие оздоровление, реабилитация и биореновация организма на новый современный европейский уровень. Благодаря неравнодушию AREGY Group, которая имеет украинские, в частности, ровенские корни, есть для этого все шансы. Такая поддержка особенно важна в тот период, в котором находится сейчас Украина", - отметила директор санатория.

Она также добавила, что санаторий заключил масштабный государственный контракт, по которому оказывается помощь государству во время военного положения. Данный контракт удерживается за счет акционеров компании.

"AREGY GROUP не только поднимает наше предприятие и направляет свои средства в украинскую экономику, развивая проекты согласно призывам президента Украины и премьер-министра Украины, но и, несмотря на большие убытки от утраченных активов на оккупированной территории, помогает и гуманитарными средствами поставками ВСУ и мобилизованным. Все это происходит за счет средств акционеров и с участием международных фондов и инвесторов, заинтересованных в развитии государства", - резюмировала она.