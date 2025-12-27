ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Арахамія запропонував незвичайний спосіб проведення виборів в Україні

Україна, Субота 27 грудня 2025 04:30
UA EN RU
Арахамія запропонував незвичайний спосіб проведення виборів в Україні Фото: вибори в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні обговорюють можливість проведення виборів у гібридному форматі, що поєднує онлайн- і офлайн-голосування. Особливу увагу приділяють участі громадян за кордоном і переселенців усередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Давида Арахамії на засіданні робочої групи, яка займається напрацюванням законопроєкту про вибори під час воєнного стану.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що робоча група з виборів має вивчити можливість поєднання традиційного та електронного голосування.

Він наголосив, що поки що остаточного рішення немає: "Нам треба буде вирішувати питання або робити це за кілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів. Я, взагалі, як колишній айтішник, досі не зрозумів: чи можливе онлайн-голосування, чи ні".

Арахамія зазначив, що вже застосовуються онлайн-інструменти для нарад і голосування комітетів, що може стати базою для розширення цифрового формату на вибори. Він висловив сподівання на серйозну роботу робочої групи з цього питання.

Проблеми з участю переселенців

Окремим викликом залишаються вибори для внутрішньо переміщених осіб. Депутат повідомив, що багато переселенців не реєструються, щоб уникнути уваги з боку військових органів, що ускладнює організацію їхньої участі.

"Якщо буде мала явка - це буде аргумент ворогу про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними", - попередив він.

Арахамія наголосив, що основним завданням є максимізація явки та забезпечення легітимності виборів, що вимагає уважного підходу до організації голосування як усередині країни, так і за кордоном.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення виборів занесено до мирного плану і має відбутися "якнайшвидше" після підписання угоди, зазначивши, що така вимога походить від міжнародних партнерів.

Зазначимо, що робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні провела перше засідання, у якому взяли участь 62 особи, а головою групи виступив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Війна в Україні
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну