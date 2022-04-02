Арахамия о встрече Зеленского и Путина: пока неизвестны ни дата, ни место

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что место и дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пока неизвестны. Нардеп допустил, что лидеры могут встретиться в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"Наиболее важный момент. Они подтвердили, что драфты (черновики - ред.) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами двух стран", - сказал Арахамия.

По его словам, сейчас стоит задача быстро наработать финальную стадию не самого документа, а вопросов, которые уже затрагивались, и готовить возможную встречу президентов.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера звонил по телефону и нам, и Путину, и он якобы тоже подтвердил со своей стороны, что они готовы организовать встречу. Пока неизвестны ни дата, ни место, но с большой вероятностью, что это будет в Турции", - уточнил Арахамия.