Арахамия о возможности отставки Разумкова: как сценарий - реально, но фракция не обсуждала
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Это реально (отставка Разумкова - ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.
Напомним, ранее Разумков заявил, что не собирается покидать пост спикера Верховной рады и с них этот вопрос не обсуждали.
В новом выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября главная тема эфира - "Закон об олигархах". Эксперты и гости студии, среди которых Алексей Данилов, Денис Малюська, Людмила Денисова, а также Томаш Фиала, Давид Арахамия, Марина Ставнийчук и другие, обсуждают, кто получит выгоду от закона и кого именно запишут в олигархи. А также то, какой реакции ждать от Венецианской комиссии.
Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 17 сентября
Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.
Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.
В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.
Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".
И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.