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Арахамия о возможности отставки Разумкова: как сценарий - реально, но фракция не обсуждала

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 23:23
Арахамия о возможности отставки Разумкова: как сценарий - реально, но фракция не обсуждала Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий во фракции не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Это реально (отставка Разумкова - ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Разумков заявил, что не собирается покидать пост спикера Верховной рады и с них этот вопрос не обсуждали.

В новом выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября главная тема эфира - "Закон об олигархах". Эксперты и гости студии, среди которых Алексей Данилов, Денис Малюська, Людмила Денисова, а также Томаш Фиала, Давид Арахамия, Марина Ставнийчук и другие, обсуждают, кто получит выгоду от закона и кого именно запишут в олигархи. А также то, какой реакции ждать от Венецианской комиссии.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 17 сентября

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.


Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.


В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.


Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".


И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.

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Дмитрий Разумков Верховная рада
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