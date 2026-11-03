Арахамія та Лубінець їдуть на зустріч з Меланією Трамп по Олешкам, - джерело РБК-Україна

Ініціатива Меланії Трамп та офіційна заява

Як сьогодні повідомили у Білому домі, перша леді США Меланія Трамп виступить із офіційною заявою щодо режиму припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада, об 11:00 за східноамериканською годиною (18:00 за київським часом) біля Білого дому.

Раніше Меланія Трамп ініціювала дипломатичну взаємодію між двома воюючими країнами та успішно домоглася локального припинення вогню в Олешках та на прилеглій території Херсонської області.

Склад делегацій України та РФ

За даними джерела РБК-Україна, на зустрічі з першою леді США у Вашингтоні будуть присутні:

Від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноваження Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Від Росії: спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв та російський омбудсмен Яна Лантратова.

Гуманітарна місія в Олешках: передісторія

Блокада та голод: З початку 2026 року ситуація в окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини стала критичною через заміновані росіянами дороги та атаки дронів із транспорту з продуктами. З весни у місті, де залишалося близько 6 тисяч цивільних (із 25 тисяч до вторгнення), розпочався фактичний голод. Остання цілеспрямована доставка харчів була 26 травня.

Допомога дронами та ризик для життя: Силі оборони України періодично скидали цивільним їжу та медикаменти з БПЛА, проте росіяни мінували шляхи та охотилися на місцевих. Мешканці гинули від вибухів та недоїдання, а через зруйновану інфраструктуру та морг тіла загиблих залишалися просто на вулицях чи в лікарнях.

Переговорний процес та міжнародне залучення: Перемовини щодо спасіння цивільних тривали з весни за ініціативи омбудсмена Дмитра Лубінця та супроводжувалися зверненнями до МККГ, ОБСЄ, Ватикану та ООН. У жовтні до процесу долучився Папа Римський Лев XIV, а вирішального дипломатичного прориву було досягнуто через посередництво першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші та евакуація: 23 жовтня було оголошено про домовленість щодо локального припинення вогню, яке набуло чинності з 27 жовтня до 1 листопада. Це дозволило розблокувати гуманітарний коридор: мешканцям доправили допомогу, а понад 500 цивільних евакуювали автобусами. Тим, хто вибрав повернення на підконтрольну Україні територію, організували маршрут через Крим, РФ та Білорусь із подальшою зустріччю на українському кордоні.