Арахамия рассказал, когда Россия может вернуться за стол переговоров
Давид Арахамия считает, что Россия может вернуться в переговорный процесс по завершению войны уже в начале октября. По его словам, для этого важным фактором станут выборы в Государственную думу РФ, которые должны пройти в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Нардеп и участник переговорной группы заявил, что сейчас переговорному процессу не хватает "существенного содержания". В то же время, он считает, что ситуация может измениться после проведения выборов в Госдуму России 18–20 сентября.
"Я почти уверен, что они вернутся в начале октября, после выборов в Госдуму", - сказал глава фракции во время ежегодной встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.
По словам Арахамии, для полноценного переговорного процесса необходимо создать условия для его систематической работы.
Он предложил построить своеобразный "тоннель", который обеспечит регулярность встреч и участие в них одних и тех же представителей сторон.
"Единственный способ построить такой "тоннель" - это наладить системный, регулярный переговорный процесс в одном месте, при участии одних и тех же людей, которые собираются регулярно", - отметил Арахамия.
Он признал, что на начальном этапе такой формат может разочаровывать людей, ежедневно страдающих от российских атак. Однако, по его мнению, именно регулярный процесс является необходимой основой достижения результата.
Контекст заявления
Ранее Арахамия заявлял, что в отличие от демократической Украины, в России принятие решений полностью зависит от одного человека – Путина. Пока же российский диктатор окружен исключительно сторонниками войны.
Как заявлял источник РБК-Украина, результатом работы Виткоффа и Кушнера может стать энергетическое перемирие между Украиной и РФ зимой. Основным аргументом американской стороны было то, что в предыдущие зимы Россия так и не смогла добиться своей цели.