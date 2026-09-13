Арахамия рассказал, когда Россия может вернуться за стол переговоров

Давид Арахамия считает, что Россия может вернуться в переговорный процесс по завершению войны уже в начале октября. По его словам, для этого важным фактором станут выборы в Государственную думу РФ, которые должны пройти в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Нардеп и участник переговорной группы заявил, что сейчас переговорному процессу не хватает "существенного содержания". В то же время, он считает, что ситуация может измениться после проведения выборов в Госдуму России 18–20 сентября.

"Я почти уверен, что они вернутся в начале октября, после выборов в Госдуму", - сказал глава фракции во время ежегодной встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.

По словам Арахамии, для полноценного переговорного процесса необходимо создать условия для его систематической работы.

Он предложил построить своеобразный "тоннель", который обеспечит регулярность встреч и участие в них одних и тех же представителей сторон.

"Единственный способ построить такой "тоннель" - это наладить системный, регулярный переговорный процесс в одном месте, при участии одних и тех же людей, которые собираются регулярно", - отметил Арахамия.

Он признал, что на начальном этапе такой формат может разочаровывать людей, ежедневно страдающих от российских атак. Однако, по его мнению, именно регулярный процесс является необходимой основой достижения результата.