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Арахамия: Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма

Фото: Давид Арахамия (второй слева) (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что враг в целом готов принять условия предложенного Украиной договора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Нардеп подытожил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

На переговорах в Турции украинская делегация предложила 15 лет вести переговоры о статусе Крыма. Вскоре в Кремле отвергли обсуждение вопроса.

Напомним, что турецкие власти будут убеждать Путина сделать шаги по Крыму во время личной встречи с Зеленским.

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