Арахамія: Росія усно погодилася на нашу пропозицію, окрім Криму

"Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", – заявив Арахамія.

Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

На переговорах у Туреччині українська делегація запропонувала 15 років вести перемовини щодо статусу Криму. Згодом у Кремлі відкинули обговорення питання.