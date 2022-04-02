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Арахамія: Росія усно погодилася на нашу пропозицію, окрім Криму

Фото: Давид Арахамія (другий ліворуч) (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", – заявив Арахамія.

Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

На переговорах у Туреччині українська делегація запропонувала 15 років вести перемовини щодо статусу Криму. Згодом у Кремлі відкинули обговорення питання.

Нагадаємо, що турецька влада переконуватиме Путіна зробити кроки щодо Криму під час особистої зустрічі з Зеленським.

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